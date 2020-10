Surgeon Sumulator 2 blir gratis for britiske kirurger

Du ser på Annonser

Bossa Studios tar et kult markedsføringsgrep for deres nye Surgeon Simulator 2, nemlig at alle britiske kirurger får spillet gratis. Henrique Olifiers, sjef for Bossa Studios, kommenterer initiativet:

"At Bossa, we've always envisioned Surgeon Simulator 2 as a valuable training tool for NHS workers to hone their healthcare skills."

Han fortsatte sitt resonnement ved å forklare at han synes spillerne må vises hvordan det virkelig skal gjøres, ettersom vi spillere tydeligvis er ganske elendige når det kommer til å redde pasienten Bob.

Kirurgen Idris Morgan kommenterer også dette tiltaket og virker fornøyd:

"Surgeon Simulator 2 is absolutely NOT a viable medical training tool. However, I do enjoy playing video games in my spare time and I'm confident medical professionals around the world will find Bossa's interpretations of medicine, and five-second heart-transplants, very amusing."