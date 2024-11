Suzuki presenterer sin første batterielektriske elbil

HQ

Suzuki har virkelig sakket akterut i forhold til mange av sine japanske konkurrenter når det gjelder å utforske elbilområdet. Selskapet har nettopp gitt verden et glimt av sin første batterielektriske elbil, en bil kjent som e Vitara og en modell som er basert på konseptbilen som ble presentert for verden i januar 2023, og som går under navnet eVX.

Suzuki har uttalt at e Vitara vil komme i full produksjon så snart som våren 2025, med planer om å begynne å sende og selge bilen i Europa, India og Japan i løpet av sommeren.

Når det gjelder hva e Vitara vil tilby brukerne, har Suzuki skissert de fire hovedtrekkene, og sier at den har en "design som kombinerer den avanserte følelsen av en moderne BEV og styrken til en SUV", en drivlinje som bruker eAxle og et litiumjernfosfatbatteri, et firehjulsdrevet oppsett, og alt på en plattform som er designet spesielt for BEV-er.

I pressemeldingen legger Suzuki-presidenten til: "Introduksjonen av e VITARA representerer en betydelig milepæl i arbeidet med å oppnå karbonnøytralitet. Etter lanseringen av e VITARA vil vi fortsette å utvide vårt BEV-sortiment og foreslå mobilitetsløsninger som er skreddersydd til behovene i spesifikke land og regioner."

Dette er en annonse:

Når det gjelder bilens spesifikasjoner, kan du se hele listen i lenken over, men noen av de viktigste punktene inkluderer motoralternativer som spenner fra 189-300 kW, det faktum at det også finnes et tohjulsdrevet alternativ, og at bilens totalvekt kan komme opp i nesten 1900 kg.