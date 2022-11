Svampebob og Dovahkiin inntar Fall Guys: Ultimate Knockout

HQ

Mediatonic har nå lansert nok en ny sesong i Fall Guys: Ultimate Knockout, og denne tar spillerne med på en reise til havets bunn. Sesongen, kalt strong>Sunken Secrets</strong>, kommer med fem nye baner og et nytt sesongpass som inkluderer antrekk fra Svampebob og The Elder Scrolls V: Skyrim.

De nye banene er Blastlantis Hoop Chute, Puzzle Path, Kraken Slam og Speed Slider, som hver presenterer et nytt sett med utfordringer du kan overvinne i jakten på kronen. Sesongpasset inkluderer Svampebob-antrekket, som kan tilpasses med The Snail's Meow Wearable for å ta sneglen Gary med på turen. Det tilbys også et Skyrim- og et Ultraman-antrekk.

For alle som vil ha enda mer fra Svampebob, vil Patrick, Sandy, Herr Krabbe og Bleke være tilgjengelige i butikken i spillet fra og med 1. desember. Sist, men ikke minst, er det et Let's Get Kraken-event som vil finne sted mellom 22. og 29. november, hvor spillere kan få nye navneskilt, mønstre, klær, kallenavn og Kudos, alt ved å fullføre noen utfordringer.

Ta en titt på Sunken Secrets i traileren nedenfor.