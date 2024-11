Sveitsisk fotballspiller legger opp som 22-åring på grunn av religiøs overbevisning

HQ

Silvan Wallner, en 22 år gammel sveitsisk fotballspiller som spilte for lau-Weiß Linz i den østerrikske ligaen og ble sett på som et ungt løfte for det sveitsiske landslaget, hadde bestemt seg for å pensjonere seg fra profesjonell fotball på grunn av vanskelighetene med å balansere sitt profesjonelle liv med sin tro.

Det ryktes at Wallner er medlem av Syvendedags Adventistkirken, en protestantisk religiøs gruppe som holder lørdag som hviledag. Spilleren benektet imidlertid at han var medlem av en kirke. "Jeg er en troende kristen og leser Bibelen. Jeg tar avgjørelsene for livet mitt selv."

Lørdag er den syvende dagen i uken i den gregorianske og hebraiske kalenderen, og ifølge denne religiøse gruppen skal den brukes til hvile og tilbedelse. Det er forbudt å jobbe, så for en profesjonell fotballspiller vil det hindre ham i å delta på flere kamper og treninger.

Etter at ryktene begynte å svirre, sendte hans tidligere klubb en uttalelse der han takket klubben, Stadd og supporterne sine. "Jeg ønsker å følge Jesus Kristus, og den bibelske hviledagen har blitt viktig for meg. For meg som profesjonell betyr dette at jeg fra nå av ikke ønsker å leve av å spille fotball på lørdager" sier Waller.