Svensk filmstjerne starter ny dataspillutvikler

Det er kanskje ikke alle som vet at før Josef Fares ble en berømt spillutvikler med Brother: A Tale of Two Sons og senere grunnla det suksessrike studioet Hazelight (It Takes Two, Split Fiction), var han skuespiller og filmskaper. Nå er det klart at en annen svensk skuespiller forsøker seg på den samme reisen.

Denne gangen er det Dragomir Mrsic, kjent fra filmer som Easy Money og Hollywood-produksjonen Edge of Tomorrow, som via Instagram kunngjorde at han starter et spillstudio sammen med forfatteren Per Anders Hovbom. Ideen har vært under oppseiling i fem år, men de er ikke klare til å avsløre navnet på studioet ennå. Mrsic sier blant annet :

"Vi skal skape underholdning i spill inspirert av virkelige hendelser, med sterke opplevelser der både historien og handlingen føles autentisk."

Han kommenterer også spillets fokus og forklarer :

"Vår ambisjon er å skape spill som engasjerer både emosjonelt og mekanisk, der spilleren, historien og opplevelsen står i sentrum."

Forhåpentligvis tar det ikke lang tid før vi får vite mer.