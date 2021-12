Svenske Embracer Group kjøper Dark Horse Comics

HQ

Søkkrike Lars Wingefors har virkelig gjort seg bemerket i spillverden de siste årene ved å kjøpe flere titalls spillstudioer, deriblant Borderlands-skaperne i Gearbox og nærmest hele THQ sin samling flere år før det, men vi skal ikke se bort fra at Embracer Group-selskapet hans skal ta flere av universene sine til et annet populært format også.

Embracer Group avslører at de nå har kjøpt Dark Horse Comics. For de som ikke kjenner sistnevnte er dette USA sin tredje største utgiver av tegneserier, og har blant annet stått for tegneserier som Sin City, Mass Effect, The Witcher, Conan og Star Wars. I uttalelsen gjøres det også klart dette gir Embracer muligheten til å lage spill av disse tegneserieuniversene også, så du skal ikke se bort fra spill i universene til Alien, Buffy the Vampire Slayer og utallige andre franchiser du kan se i bildet under fremover.