Svenske Team Fresh vinner Nordic Community Showdown!

Etter mange uker med forberedelser, samt en rekke intense innledende kamper utkjempet av lag fra de nordiske landene i det fiktive Verdansk i Call of Duty: Warzone, ble finalene i vår Nordic Community Showdown endelig avviklet i løpet av helgen. Det var lagene Team Fresh fra Sverige, Skrrt Skrrt fra Danmark, Mopoherko fra Finland og Reapers of Norway fra Norge som alle hoppet inn i spillet via Battle Royale Trios, og fikk poeng basert på hvor mange kills og topplasseringer de kunne innhente over en fire timer lang livestream.

Nå er kampene blitt avviklet, støvet har lagt seg, og vi er klar med de endelige resultatene.

I siste ende var det svenske Team Fresh som tok seieren med en kombinert score på 183 poeng fra deres tre beste runder. Altså tre topp 10-plasseringer og 168 kombinerte kills.

Andreplassen gikk til Danmark gjennom Team Fresh, som hentet inn 178 poeng gjennom tre topp 10-plasseringer og 161 kills.

Mopokerho klarte å samle 147 poeng med tre topp 10-plasseringer og 132 kills, og til sist har vi Reapers of Norway, som til tross for en tidlig føring endte med 144 poeng fra tre topp 10-plasseringer og 129 kills.

Gratulerer til Team Fresh, samt hele Sverige, som har vunnet den nordiske duellen. Deres premie består av €1900, tre Astro A40-headsets og tre ganger 2400 COD Points. De danske spillerne hos Skrrt Skrrt får tre Astro A40-headsets og 2400 COD Points, og til sist har vi Mopokerho med 2400 COD Points.

Takk til alle som meldte seg på, og til våre finalister. Du kan finne livestreamen her på siden senere i dag.