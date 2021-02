Svenske Valheim fortsetter braksuksessen på Steam

De siste årene har plutselig norrøn mytologi og nordiske omgivelser blitt meget populære i både film-, tv- og spill-verden, så hva skjer når et lite svensk studio blander disse tingene med elementer fra spill som Conan Exiles, Rust og RuneScape? Svaret: Spillet får en fantastisk start.

Bare åtte dager etter at Iron Gate sitt Valheim ble sluppet som Early Access på Steam har nemlig spillet blitt lastet ned over en million ganger, samtidig som det fortsetter å toppe salgslistene til butikken. Brukeranmeldelsene er også ekstremt positive, så det er tydelig at folk forståelig nok liker kombinasjonen av norrøn mytologi, overlevelsmekanikker, Souls-spill aktige mystikk og multiplayer.

Spiller eller kommer du til å prøve Valheim?