Sverige bevilger 500 millioner dollar til artilleriammunisjon i det største ammunisjonsløftet siden den kalde krigen

HQ

Siste nytt om Sverige . Det nordiske landet har signert store avtaler for å øke sine lagre av artilleriammunisjon, i det som tjenestemenn beskriver som landets største ammunisjonsløft siden den kalde krigen, til en verdi av over 523 millioner dollar for artilleriammunisjon.

Dette er hva forsvarsminister Pål Jonson uttalte i pressemeldingen tirsdag: "Med denne ordren styrker vi Sveriges forsvarsevne. Det er en viktig investering i sikkerhet for Sverige og NATO, sier forsvarsminister Pål Jonson."

Avtalene involverer viktige europeiske produsenter og har som mål å styrke både den nasjonale forsvarsberedskapen og den langsiktige forsyningssikkerheten. Leveransene av avanserte granater til Archer-systemet skal etter planen starte neste år, samtidig som det arbeides parallelt med å dekke Ukrainas akutte behov.