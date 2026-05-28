Sverige donerer 16 JAS 39 Gripen-jagerfly til Ukraina

Ukraina har allerede F-16-fly og dermed et ganske moderne luftforsvar, men disse flyene ble først tatt i bruk så tidlig som i 1974, selv om de selvfølgelig har blitt modernisert siden den gang. Nå har den svenske regjeringen kunngjort at landet kan se frem til betydelig mer moderne fly, ettersom 16 JAS 39 Gripen-jagerfly skal doneres til Ukraina.

Nærmere bestemt dreier det seg om Gripen C/D-modellen, som er litt eldre, men det er også gitt løfte om å kunne kjøpe 20 fly av den nyeste versjonen, Gripen E/F. Under en pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte Sveriges statsminister Ulf Kristersson at dette er en "game changer for Ukrainas luftforsvar", og Zelenskyj selv la til :

"Vi vet at dette er utmerkede jagerfly. Ukrainas folk takker deg og hele Sverige."

Expressen skriver at Gripen C/D-flyene vil bli levert allerede i begynnelsen av 2027, og planen er at de skal erstattes av nyere Gripen E/F-modeller i det svenske luftforsvaret. I 2030 vil Ukraina motta de første flyene av de nyere modellene, og pilottreningen er allerede i full gang.

JAS 39 Gripen ble utviklet spesielt for å bekjempe Russland, noe som forklarer hvorfor flyet lenge har stått øverst på Ukrainas ønskeliste. Nå er det bare et spørsmål om måneder før de har jagerflyene i sitt arsenal.