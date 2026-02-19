Sverige presenterer en militær støttepakke på 1,42 milliarder dollar til Ukraina

HQ

Sverige har kunngjort en militær støttepakke på 12,9 milliarder kroner (1,42 milliarder dollar) til Ukraina, og utvider dermed sin støtte til landet i den pågående krigen med Russland. Pakken vil omfatte luftvernkapasiteter, droner og langdistanseraketter, ifølge forsvarsminister Pål Jonson.

Finansieringen er en del av en bredere ramme på 40 milliarder kroner som er avsatt til svensk militær bistand til Ukraina i 2026. Jonson sa at den siste forpliktelsen gjenspeiler Stockholms langsiktige strategi for å styrke Kievs forsvars- og angrepskapasitet.

Med denne nye pakken vil Sveriges totale militære støtte til Ukraina siden Russlands fullskala invasjon i 2022 oppgå til 103 milliarder kroner. Stockholm har økt sine bidrag jevnt og trutt, og posisjonerer seg dermed blant Europas viktigste støttespillere for Ukrainas forsvarsinnsats...