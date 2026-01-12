Sverige "sterkt kritisk" til USAs retorikk om Grønland og Danmark

HQ

Sverige har rettet sterk kritikk mot det de kaller USAs truende språkbruk overfor Danmark og det selvstyrte territoriet Grønland, sa statsminister Ulf Kristersson søndag, og advarte om at slik retorikk undergraver etterkrigstidens internasjonale orden.

I en tale på en nasjonal sikkerhetskonferanse i Nord-Sverige sa Kristersson at den "regelbaserte verdensordenen" står overfor større påkjenninger nå enn på mange andre tidspunkter de siste tiårene. Han trakk frem både USAs handlinger i Venezuela og USAs gjentatte uttalelser om Grønland som grunn til bekymring.

Statsminister Ulf Kristersson // Shutterstock

Den svenske statsministeren sa at Danmark har vært en lojal alliert, og i stedet for å bli utsatt for press på grunn av Grønland, burde "USA takke Danmark" for det langvarige samarbeidet, blant annet i NATO og tidligere militære oppdrag.

USAs president Donald Trump har sagt at USA "må eie Grønland" for å forhindre at Russland eller Kina får innflytelse på øya, noe de nordiske regjeringene har avvist som feilaktige påstander. Trump har ikke utelukket alternativer, inkludert et potensielt tilbud om å kjøpe territoriet, som en del av bredere strategiske diskusjoner.

Statsminister Ulf Kristersson:

"Vi er svært kritiske til det USA nå gjør og har gjort i Venezuela, med hensyn til folkeretten, og sannsynligvis enda mer kritiske til den retorikken som kommer til uttrykk mot Grønland og Danmark... Tvert imot bør USA takke Danmark, som har vært en meget lojal alliert gjennom årene."