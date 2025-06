Swat Kats ser endelig ut til å være på vei tilbake

HQ

Kultklassiker med klør - Swat Kats: The Radical Squadron, ser nå ut til å være et skritt nærmere et etterlengtet comeback med en helt ny TV-serie. Dette etter at serieskaperne Christian og Yvon endelig har funnet et hjem for ideene duoen har kokt sammen for sine pelskledde venner, med grønt lys fra Toonz Media Group og japanske Studio 4°C til å starte produksjonen.

For de som vokste opp med originalserien på 90-tallet, er dette selvsagt fantastiske nyheter. Der den dynamiske duoen T-Bone og Razor fikk oss til å rocke sokkene i sine høytflyvende turbosett, vil serieskaperne basere arbeidet på Kickstarter-aksjonen de lanserte for ti år siden. Men som senere havnet i trøbbel.

De nye pusekattene får også en stilig oppdatering, med moderne 3D-animasjon og en anime-inspirert stil, helt i tråd med ånden fra den opprinnelige serien. Christian og Yvon sa følgende i et intervju med for litt under en måned siden :

"Vår relansering globalt av SWAT Kats, som jeg sa tidligere i ettermiddag, kan jeg trygt si at den sannsynligvis vil komme fra India til resten av verden ... Det er helt logisk... Vi har fansen. Vi har lidenskapen. Vi har entusiasmen, og vi er også i fremskredne diskusjoner med forretningspartnere. Så det ser ut til at det er slik det kommer til å skje fra SWAT [Kats]. Fra India til resten av verden."

Så du på Swat Kats da du var liten, og gleder du deg til denne nye versjonen av pusekattene?