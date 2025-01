Switch 2-avsløringen overgår PlayStation 5 sin i antall visninger

Sist torsdag fikk vi bekreftet det vi allerede visste, nemlig at Switch 2 er på vei, og at alle de viktigste ryktene som har versert det siste året faktisk var sanne. Selv om det var en ganske kort presentasjon som bare inneholdt et enkelt spill (et nytt Mario Kart) og nesten ikke hadde noen nyheter for alle som har fulgt konsollen en stund, var det, som forventet, stor interesse.

HQ

GamingBolt bemerker at flere mennesker faktisk så Switch 2-videoen enn de gjorde den tilsvarende videoen for PlayStation 5 da den ble avduket, med rundt 19 millioner visninger på bare tre dager. Sistnevnte har imidlertid over 44 millioner visninger i dag, så det er en vei å gå for Nintendo hvis de vil slå Sony.

Den 2. april er det lovet en Nintendo Direct der vi får se mer av konsollen og spillene - og forhåpentligvis får vi også vite når den lanseres og hva den kommer til å koste.