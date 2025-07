Switch 2 har angivelig problemer med overoppheting Det rapporteres om at konsollen overopphetes under spilling, krasjer eller blir for varm å holde i, selv med mindre krevende titler.

HQ Nintendos nye konsoll er varm - bokstavelig talt. I hvert fall hvis man skal tro de siste rapportene fra (for det meste) Japan, der brukere på Reddit og Facebook har delt påstander om overoppheting av Switch 2-enheter. Og det ser ikke ut til å være begrenset til krevende titler som Cyberpunk 2077 heller; spill som Pokémon, Splatoon og Rune Factory utløser også problemet. Ifølge disse rapportene krasjer konsollen enten helt eller fryser periodevis mens viften (inne i dokkingstasjonen) går på høygir i et desperat forsøk på å kjøle den ned. Men det skjer ikke bare i dokket modus - spillere beskriver også at de håndholdte enhetene deres ble så varme at de knapt kunne holde dem, med interne temperaturer målt opp mot 47 °C (116 °F). Nintendo har ennå ikke kommet med en offisiell uttalelse, og det finnes foreløpig ingen annen løsning enn å spille på egen risiko og sørge for at enheten har god luftstrøm. Har du lagt merke til at Switch 2 blir uvanlig varm, eller at viften jobber overtid?