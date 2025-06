Switch 2-lanseringen skjemmes av en bisarr stiftehendelse i Gamestop

HQ

Det er en spesiell glede å få med seg en splitter ny konsoll hjem. Men for noen uheldige kjøpere som hentet sin Switch 2 på en GameStop på Staten Island, ble den spenningen raskt omgjort til frustrasjon og vantro. En bestemt butikk hadde fått den lyse ideen å stifte kvitteringer direkte på eskene - og stiftene punkterte pappen og skadet skjermene under.

Det er fordi skjermen (tåpelig nok) sitter med forsiden opp rett under toppen av emballasjen, noe som gjør den spesielt sårbar for denne typen uhell. En forbløffende designbeslutning fra Nintendos side. Ikke det at det var et genialt trekk å stifte noe direkte på esken heller.

Ikke overraskende fulgte opprøret og spredte seg raskt over sosiale medier. Ifølge rapporter fra både The Verge og PC Gamer har GameStop erkjent feilen, og sier at den var isolert til en enkelt butikk, og at berørte kunder vil motta erstatningsenheter.

Men samtalen stopper ikke ved hvordan forhandlere håndterer lagerbeholdningen - den reiser også spørsmål om Nintendos manglende fremsynthet når det gjelder emballasjedesign.

Har du plukket opp en Switch 2 selv? La du også merke til hvor eksponert skjermen virket rett ut av esken?