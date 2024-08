Switch 2 sies å være omtrent like kraftig som Steam Deck

HQ

Spekulasjonene om den neste store konsollen fra Nintendo fortsetter, og nye, relativt troverdige rykter hevder nå at maskinen Nintendo er i ferd med å lage vil være omtrent på nivå med Steam Deck når det gjelder ytelse.

Dette ble diskutert på podcasten Moore's Law is Dead her om dagen, der konsollens påståtte flash-lagring ble trukket frem som en mulig flaskehals. Noe som ikke er merkbart på andre konsoller, hvor det ofte er raske m.2- eller andre SSD-løsninger tilgjengelig i stedet.

Det ble også nevnt hvordan konsollen forventes å være på linje med Steam Deck når det gjelder ytelse, men at spill basert på Unreal Engine 5 mest sannsynlig vil måtte skaleres opp fra lavere oppløsning med mindre Nintendo overrasker med uventede hestekrefter under panseret.

Til slutt nevnes det også hvordan den påståtte dokken til konsollen vil inkludere en innebygd vifte. Dette er for å kunne drive maskinvaren mer intensivt for spill på for eksempel en TV, og dermed også produsere bedre og skarpere bilder.

Alt skal selvfølgelig tas med en klype salt, men forhåpentligvis trenger vi ikke vente så mye lenger før Nintendo viser frem sin neste konsoll.

Hva tror du om maskinvaren, høres det sannsynlig ut at det blir noe i retning av en Steam Deck?