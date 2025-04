Switch 2 vil ha et av de beste F-Zero-alternativene på lanseringsdatoen

HQ

Nintendo kunngjorde IKKE et nytt F-Zero på den siste Nintendo Direct for Switch 2 ... noe som var å forvente. Racingfans kan imidlertid glede seg over Mario Kart World som lanseringstittel og Kirby Air Riders senere i år. Men det er et annet spill som lanseres 5. juni, samme dag som konsollen kommer, som vil glede F-Zero-fansen: Fast Fusion.

Noen Nintendo-fans kjenner nok allerede til Fast-serien: Den har hatt tre oppføringer så langt, på Wii, Wii U og Nintendo Switch - det var faktisk en lanseringstittel tilbake i mars 2017 - og det er en futuristisk arkade-racer laget av Shin'en Multimedia, forfatterne av The Touryst eller Art of Balance. Og det fjerde spillet i serien, Fast Fusion, lanseres eksklusivt på Nintendo Switch 2 den 5. juni, og byr på antigravitasjonsløp med 60 bilder per sekund og 4k HDR

Fast Fusion vil by på spektakulær grafikk, muligheten til å smelte sammen kjøretøy for å skape din egen kombinasjon (litt som Mario Kart 7 og 8) og kompatibilitet med det nye Game Sharing-alternativet på Switch 2, men også flerspiller med delt skjerm for fire spillere. Hvis du vil ha et spill å kjøpe på eShop og savner F-Zero, vil Fast Fusion være et godt alternativ.