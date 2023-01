Switch er nå Nintendos nest mest solgte konsoll

HQ

Vi vet at Nintendo har presset ut mange Switch-enheter siden lanseringen i 2017. Det vet vi alle. Men at konsollen i sitt sjette leveår skulle forbigå Game Boy salgsmessig, det var det nok ikke mange som trodde for et par år siden. Men nå har det skjedd. Switch er dermed Nintendos nest mest solgte spillkonsoll noensinne, noe som er enormt imponerende.

(1) Nintendo DS / 154,2 millioner

(2) Nintendo Switch / 118,9 millioner

(3) Nintendo Game Boy / 118,7 millioner

(4) Nintendo Wii / 101,6 millioner

(5) Nintendo 3DS / 75,9 millioner

(6) Nintendo NES / 61,9 millioner

(7) Super Nintendo / 49,1 millioner

(8) Nintendo 64 / 32,9 millioner

(9) Gamecube / 21,7 millioner

(10) Nintendo Wii U / 13,5 millioner