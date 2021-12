Switch eShop har fått søkefunksjonen "Trending By Play Time"

HQ

Nintendo har lagt til muligheten for spillere å sortere Switch-titler i eShop etter høyest spilletid i løpet av de siste to ukene. Det er under fanen Discover du finner den nye kategorien "Trending By Play Time", om du scroller litt ned.

I skrivende stund er noen av spillene som trender Disgaea 6: Defiance of Destiny, Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, Football Manager 22 og Shin Megami Tensei V.

Hensikten er nok å vise hvor mye spilletid du kan få for pengene, men det er også interessant å se hvilke eldre titler som fortsatt spilles hyppig av brukere, da det kun fokuseres på de siste to ukene.

Takk, Nintendo Life