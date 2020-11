Switch har nå solgt mer enn NES

Du ser på Annonser

Nintendo gjør det virkelig bra for tiden med Nintendo Switch. Og det får vi nok en gang bevist av deres seneste kvartalsrapport. Under perioden juli til september har Nintendo solgt nesten 50 millioner spill og 6,86 millioner Switch-enheter, hvilket betyr at de nå har solgt nærmere 68 millioner konsoller. Dermed har Switch nå passert NES, som solgte 62 millioner, og Switch er nå altså Nintendos nest mest solgte hjemmekonsoll etter Wii som solgte 101 millioner.

Som ventet fortsetter Animal Crossing: New Horizons å selge bra, men ble under perioden overgått av nykommeren Super Mario 3D All-Stars (5,21 millioner solgte eksemplarer), et spill som for øvrig ikke vil selges noe mer etter den 31. mars, så sikre deg et eksemplar før den tid. Mario Kart 8 Deluxe begynner å nærme seg 30 millioner solgte eksemplarer, og dette er altså kun Switch-versjonen. Det kom jo som kjent først til Wii U.

Nedenfor finner du en liste over de ti mest solgte Switch-spillene fra Nintendo:



Mario Kart 8 Deluxe (2017) - 28,99 millioner

Animal Crossing: New Horizons (2020) - 26,04 millioner

Super Smash Bros. Ultimate (2018) - 21,10 millioner

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) - 19,74 millioner

Pokémon Sword/Shield (2019) - 19,02 millioner

Super Mario Odyssey (2017) - 18,99 millioner

Pokémon: Let's Go Pikachu! / Let's Go, Eevee! (2018) - 12,49 millioner

Super Mario Party (2018) - 12,10 millioner

Splatoon 2 (2017) - 11,27 millioner

New Super Mario Bros U Deluxe (2019) - 8,32 millioner



Kilde: Nintendo (1), (2).