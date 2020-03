Switch har nå solgt mer i Japan enn Wii gjorde

Det var fort tydelig etter lanseringen av Nintendo Switch for en del år siden at konsollen ville bli en kjempehit, men det var vanskelig å forestille seg at Nintendo noensinne ville kunne toppe deres massive Wii-suksess, som hadde et bredere publikum. Men det har nå vist seg at det ikke bare er mulig - for nå har det faktisk skjedd i Japan.

Som Daniel Ahmad kan rapportere via Twitter, så solge Switch nylig 390.000 enheter i Japan takket være det uhyre populære Animal Crossing: New Horizons, og med det har Switch forbipassert Wii, som solgte hele 12.7 millioner enheter i landet.

Wii gikk hen og solgte 101.63 millioner konsoller verden over, og Nintendo Switch ligger fortsatt på litt over 52 millioner, så den har fortsatt et stykke å gå.