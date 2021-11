Switch Online Expansion-traileren er Nintendos mest mislikte video noensinne

HQ

En høy pris, skuffende ytelse og litt for liten katalog av spill til å begynne med - ja, kritikken av Nintendos utvidelse av Switch Online-tjenesten, som introduserer Nintendo 64 og Sega Mega Drive-spill, har skylt inn de siste par dagene.

Mange er så misfornøyde at de har gjort den offisielle traileren til Nintendos mest mislikte video på YouTube noensinne.

I skrivende stund har videoen over 137.000 dislikes mot over 17.000 likes, så det er en ganske stor forskjell der. Når man blar gjennom kommentarfeltet ser man hvor misfornøyde folk er, og noen foreslår at "Nintendo should just change their mascot to Wario, because that's pretty much who they represent", mens en annen person skriver "Nintendo, you owe us an Explanation Pack".

Har du abonnert på utvidelsen selv? Hva synes du?