Switch var den mest solgte konsollen i USA første halvdel av 2022

I forbindelse med at det amerikanske markedsundersøkelsesselskapet The NPD Group nå avslører saget av videospill for forrige måned (juni), betyr det at de også har fått akk informasjon for første halvdel av 2022. I en serie av tweets har executive director & video game industry advisor Mat Piscatella nå avslørt hvordan det amerikanske konsollsalget endte for årets første seks måneder.

Det viser seg at det ikke overraskende var Switch som solgte flest enheter på det amerikanske markedet, etterfulgt av Xbox Series på andreplass og PlayStation 5 som nummer tre. Er dette i tråd med dine forventninger?