Sword of the Necromancer lanseres fysisk i juli

Det er alltid fint å se indiespill få fysiske lanseringer. En av de seneste titlene som får denne behandlingen er Sword of the Necromancer, et dungeon-crawler actionrollespill som ble sluppet til konsollene tidligere i år.

Den fysiske lanseringen skjer en gang i juli og det er nå mulig å forhåndsbestille. Denne utgaven kommer med litt ekstra godskaer som en artbook, soundtracket på CD og åtte IR-kort. Selv om spillet er tilgjengelig på PC og Xbox-konsollene, er den fysiske lanseringen begrenset til Nintendo Switch og PlayStation 4.

Du kan se alt som følger med i bildet nedenfor.