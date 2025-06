Sword of the Sea kommer den 19. august

HQ

Sword of the Sea kom tilbake i kveldens State of Play for å vise oss mer av den vakre grafikken, i tillegg til å bekrefte utgivelsesdatoen.

Vi fikk se massevis av gameplay i denne traileren, som viser hovedpersonen vår skjære gjennom sanddyner, cruise langs vegger og gli rundt i tunneler. Det ser ut til at Sword of the Sea kombinerer essensen av Abzu og Journey, og vi får se hva det endelige resultatet er den 19. august.

Spillet vil også bli gjort tilgjengelig som en del av PS Plus-katalogen, noe som betyr at hvis du har et PS Plus Premium- eller Extra-abonnement, kan du gratis sjekke ut Sword of the Sea som en del av det.