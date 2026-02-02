Sword of the Sea vinner Grammy for beste videospillmusikk

HQ

I løpet av helgen opplevde musikkverdenen en av sine største kvelder da Grammy-utdelingen gikk av stabelen i Los Angeles. Vi er imidlertid ikke her for å snakke om Sabrina Carpenters snubber eller Lola Youngs overraskende seire i dag, da vi i stedet zoomer inn for å se på anerkjennelsen Grammy-prisene gir til videospillmusikk.

Prisen for beste filmmusikk til videospill og andre interaktive medier har bare eksistert i noen få år, og selv om den ofte har en litt merkelig liste over nominerte (to Ubisoft DLC-er kom med i år, sammen med Helldivers II og Indiana Jones and the Great Circle, som begge ble utgitt i 2024), er det godt å se at videospillmusikk får bredere anerkjennelse etter å ha laget livsforandrende musikk for så mange av oss i så mange år.

I år var det Austin Wintory som stakk av med seieren for Sword of the Sea soundtrack. Mens noen fans beklaget mangelen på tilstedeværelse for noen av 2025s store hits som Death Stranding 2: On the Beach, Kingdom Come: Deliverance II, og det stadig truende Clair Obscur: Expedition 33, Sword of the Sea er absolutt en verdig vinner. Vi får håpe at listen over nominerte gir litt mer mening neste år, men frem til da gratulerer vi Austin Wintory og Sword of the Sea!