Sydney åpner stranden igjen med droneovervåking etter et haiangrep forrige helg

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Australias østkyst står overfor en alvorlig krise som truer sommersesongen etter nylige haiangrep i området. Det siste angrepet, som skjedde forrige helg ved Coogee Beach (like sør for den berømte Bondi Beach), førte til at en 35 år gammel kvinne ble innlagt på sykehus med alvorlige skader på armene og venstre ben etter at hun ble angrepet av en fire meter lang hai, omtrent 30 meter fra strandkanten.

I forrige måned døde en 39 år gammel mann etter å ha blitt angrepet mens han fisket på Great Barrier Reef i Queensland. Ti dager tidligere ble en 38 år gammel mann dødelig angrepet nær en øy utenfor Perth, i Vest-Australia.

Coogee Beach åpnet igjen i dag, mandag, med patruljer av marineoffiserer, livreddere på land og droner som overvåker fra luften, alt for å gjenopprette tilliten blant badegjester og turister og redde sesongen, ifølge Reuters.

«Klimaendringene forandrer måten havene våre fungerer på, og haier er bare ett aspekt av det,» sa Leonardo Guida, en haiforsker ved Australian Marine Conservation Society.