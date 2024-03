Sydney Sweeney bryr seg ikke om at Madame Web floppet

HQ

Sydney Sweeney ser ut til å ta over filmverdenen i det siste. Kjærlighetskomedien Anyone But You med Glen Powell gikk som varmt hvetebrød på kino, og for tiden ser hun frem til lanseringen av skrekkfilmen Immaculate.

Sweeney har imidlertid møtt en hump i veien, nemlig Madame Web. En av de dårligst anmeldte filmene i nyere tid, og en flopp på kino, er det ikke mange skuespillere som ønsker å ha på CV-en.

Men det virker ikke som om Sydney Sweeney bryr seg så mye om det. I en samtale med LA Times sier hun "Jeg ble bare hyret inn som skuespiller, så jeg var bare med på det som skulle skje."

Det ser ut til at Sweeneys stjernestatus ikke stopper på grunn av Madame Web, heller, så det er best at hun ikke er så opptatt av floppen. Hun spøkte til og med om det på SNL.