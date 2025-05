Sydney Sweeney forteller mer om Barbarella nyinnspilling: "Det begynner å bli veldig, veldig morsomt"

Vi har visst en stund at Sydney Sweeney har vært tilknyttet en nyinnspilling av Barbarella fra 1968, både som hovedrolleinnehaver og utøvende produsent. Men det har kommet veldig lite stoff om denne filmen siden den første kunngjøringen, så bør vi være bekymret?

Tilsynelatende ikke. I en samtale med Empire (takk, Screen Rant), bemerker Sweeney at hun nylig har vært en del av et møte i forbindelse med filmen der handlingen og manuset var hoveddiskusjonen. I sin helhet uttalte Sweeney :

"Jeg var nettopp i London og hadde et møte for å diskutere historien og manuset. Jeg kan ikke si for mye, men det kommer virkelig til å bli veldig, veldig morsomt og stort. Det er en lang prosess. Jeg tror ikke folk skjønner hvor lang tid enkelte ting kan ta, men det kommer til å være verdt å vente på..."

Hun bemerker også at filmen er en del av hennes "bucket list", og at det er derfor hun har presset på for å få den laget.

Med tanke på at dette er det meste vi har hørt om filmen på en stund, er det rimelig å anta at vi ikke får se den med det første. Den primære årsaken til den stabile produksjonen har ikke blitt avslørt, men planleggingsproblemer kan være en kjernefaktor, spesielt siden Sweeney viser seg å være mer av en varm vare for hver dag.