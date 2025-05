Sydney Sweeney og Julianne Moore i hovedrollene i Apple TV+s Echo Valley

Apple TV+ Apple TV+ har et ganske tettpakket program for sommeren. Murderbot har snart premiere, det samme har Fountain of Youth, alt før Stick, en ny sesong av Foundation, Chief of War, og et sted innimellom alt dette også en ny original dramafilm.

Denne heter Echo Valley og har Julianne Moore og Sydney Sweeney i hovedrollene som en mor og datter som går gjennom tøffe tider. Handlingen går i korthet ut på at Moores mor sliter med å få kontakt med Sweeneys datter, og får panikk når datteren dukker opp på dørterskelen hennes dekket av en annens blod.

Kommer fra regissør Michael Pearce og forfatter Brad Ingelsby, Echo Valley er satt til å debutere på Apple TV+ så snart som 13. juni, og med det i tankene, sjekk ut traileren og sammendraget nedenfor.

"I den nervepirrende thrilleren Echo Valley er Kate (Oscar-vinner Julianne Moore) en mor som sliter med å slutte fred med sin urolige datter Claire (flerfoldig Emmy-nominerte Sydney Sweeney) - en situasjon som blir enda farligere når Claire dukker opp på Kates dørterskel, hysterisk og dekket av en annens blod. Etter hvert som Kate finner ut av den sjokkerende sannheten om hva som har skjedd, lærer hun hvor langt en mor er villig til å gå for å prøve å redde barnet sitt i denne gripende historien om kjærlighet, oppofrelse og overlevelse fra den BAFTA-vinnende regissøren Michael Pearce og den Emmy-nominerte manusforfatteren Brad Ingelsby."