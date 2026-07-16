Sykkelbud i Italia legger ned arbeidet i protest mot den ekstreme varmen

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Det har vært ekstremt varmt i mange deler av Europa, og i Italia har varmen vært rett og slett brutal, med temperaturer som forventes å nå 40 grader mot slutten av uken. Nå har en yrkesgruppe som er spesielt hardt rammet fått nok: sykkelbudene.

BBC melder at sykkelbudene både i Bologna og Firenze skal demonstrere og ganske enkelt slutte å jobbe og slå av appene sine. I Milano har myndighetene reagert ved å innføre restriksjoner på bruk av sykkelbud i de varmeste delene av dagen, men som fagforeningen påpeker, er dette ingen god løsning, fordi det også etterlater folk uten lønn.