Sykkelfans er sinte på France TV fordi de ikke sender hele Tour de France Femmes

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Tour de France Femmes pågår for øyeblikket, med ni etapper planlagt fra 1. til 9. august. I dag, tirsdag 4. august, ble den fjerde etappen, en individuell tidsprøve mellom Gevrey-Chambertin og Dijon, avholdt, men sykkelentusiaster i Frankrike fikk ikke se den i sin helhet (derfor ble mange av rytterne ikke vist på TV i det hele tatt), fordi France TV har bestemt seg for ikke å vise etappene i sin helhet, i motsetning til hva de gjør med Tour de France for menn. Kun etappe 1, 5 og 9 vil bli vist i sin helhet.

Dette har ført til at mange sinte fans har lagt igjen kommentarer på sosiale medier, som RMC Sport rapporterer. Noen ganger vises bare den siste tredjedelen av løpet, noe som fører til at mange store øyeblikk går tapt, og når det gjelder en individuell tidsprøve, blir de fleste syklistene ikke vist i det hele tatt, fordi de allerede var i mål da sendingen startet (63 syklister hadde allerede fullført da France 2 startet sendingen kl. 15.50).

Marion Clignet, leder for den franske sykkelunionen for kvinner, klaget til Le Monde og sa: «Vi gikk glipp av viktige øyeblikk, jeg så ikke engang at Demi (Vollering) hadde falt i starten av løpet. Og det er synd at de små byene som er vertskap for løpet, ikke får noe sendetid