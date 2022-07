Sylvester Stallone er superhelt i Samaritan-trailer

HQ

Siden både Marvel og DC har lagt mye tid og penger i filmer og serier basert på superheltene sine de siste årene er det mange kjente skuespillere som har fått prøve seg. Foreløpig har Sylvester Stallone måtte nøye seg med å være en relativt normal kar i Guardians of the Galaxy, men i august er det tid for å gi han superkrefter også.

Dette siden Amazon Studios slipper en film kalt Samaritan på Prime Video den 26. august, og her spiller Sylvester Stallone hovedrollen som den tilsynelatende pensjonerte superhelten. Ikke at pensjontilværelsen betyr vi får å se Stallone kjøre rundt med søppelbilen i omtrent to timer, for det virker som om problemer oppstår når resten av byen får vite at han fortsatt er i live etter å ha reddet en ung gutt fra noen drittsekker. Du kan se litt av hvordan dette utvikler seg i traileren under.