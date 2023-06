Sylvester Stallone mistet hukommelsen på grunn av treningen for Rocky 3

HQ

At skuespillere går gjennom brutale treninger og dietter for å komme seg i form til filmer og serier er langt fra noe nytt, men slikt kan ofte få konsekvenser. Spesielt om man levde på en tid da vi visste mindre om effektene av slikt.

I et intervju med The Wall Street Journal avslører Sylvester Stallone at treningen og dietten han gjennomgikk for å være i Rocky 3 var såpass ekstrem at han glemte sitt eget telefonnummer og mer, i tillegg til de fysiske konsekvensene:

"Jeg er en kaffedrikter, men jeg får stadig brystbrann, så jeg må kutte ned på det. Jeg brukte å drikke rundt 10 kopper dagen. Faktisk brukte jeg å drikke rundt 25 kopper hver dag da jeg gjorde Rocky 3, Hele frokosten min besto av kanskje to små havegrynkjeks laget med brun ris, samt 10 kopper kaffe fordi jeg ville holde kroppsfettet mitt nede på 2,8 prosent.

Jeg glemte telefonnummeret mitt. Jeg spiste bare tunfisk. Hukommelsen min var skutt. Den var helt borte. Jeg fikk all typer svekkende fysisk effekter, men det var for resultatet."

