Sylvester Stallones Samaritan får en oppfølger

Hvis du likte actionfilmen på Prime Video med Sylvester Stallone i hovedrollen som en pensjonert superhelt som forsvant etter en massiv kamp mot sine største fiender, har vi gode nyheter til deg, for Samaritan får en oppfølger.

The Hollywood Reporter skriver at Amazon og MGM har gitt grønt lys for en oppfølger til filmen, og at Bragi F. Schut, samme person som står bak filmen, har fått grønt lys. Schut, samme person som skrev den første filmen, skal også skrive denne oppfølgeren.

Schut er også tilknyttet filmen som utøvende produsent, men det er foreløpig ikke rapportert om hvem som skal regissere filmen, eller hvem som blir med på rollelisten.