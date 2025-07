Symbioter går amok i Marvel Rivals Sesong 3

HQ

I morgen går Marvel Rivals inn i sin tredje sesong, der Phoenix' kraft overtar mange av heltene og skurkene. Vi visste om heltene som kommer til spillet i denne nyeste sesongen (som er Phoenix og Blade), og i den nye traileren får vi en titt på alle skinnene som kommer i Battle Pass-et.

Vi begynner med en titt på Jeff the Land Shark dekket av et Symbiote-skinn. Mange helter har fått en Symbiote-form takket være handlingen i sesong 3, da Phoenix Egg-et sprakk for tidlig og vekket sovende Symbiotes, som nå søker etter nye verter.

Bruddstykker av egget har også tatt form i en blanding av helter, inkludert Emma Frost, Wolverine, Adam Warlock og flere. Vi får en blanding av Symbiote- og Phoenix-skinn i sesong 3s Battle Pass, som lanseres i morgen, den 11. juli.