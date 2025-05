Syngende superstjerner må stoppe en demoninvasjon i Netflix' KPop Demon Hunters

Netflix og Sony Pictures Animation har nettopp avslørt den nye traileren til KPop Demon Hunters, en film som faktisk involverer K-popstjerner som også jakter demoner fra underverdenen på fritiden.

Rumi, Mira og Zoey lever allerede ganske travle liv, men de balanserer også det å være popstjerner med å drepe demoner slik at de ikke kan stjele sjelene til sine tilbedende fans. Demonene er lei av at trioen sender dem tilbake under jorden, så de bestemmer seg for å bekjempe ild med ild, og danner et demon boyband.

KPop Demon Hunters kommer fra de samme animatørene som jobbet med Spider-Man: Into the Spider-Verse og The Mitchells vs. The Machines, og lander på Netflix den 20. juni. Sjekk ut traileren nedenfor :