Synth Riders danser seg inn på PSVR i slutten av juli

Etter å ha vist seg å være en storsuksess på Oculus Quest og PC VR, danser Synth Riders seg inn på PSVR den 27. juli. Synth Riders er utviklet av Kluge Interactive og er et freestyle-dansespill som ber spillere om å bevege armene sine til rytmen for å fange de mange fargerike kulene som beveger seg mot dem.

Spillere som kjøper spillet får tilgang til 55 lisensierte sanger i tillegg til 20-30 som kan kjøpes via Music Packs. Disse pakkene inkluderer en Adrenaline-pakke som inneholder sanger fra The Offspring og Bad Religion, og en Synthwave 2 Essentials-pakke som inneholder sanger fra Muse og Gunship.

Det er også en mulighet for spillere å vinne spillets Complete Music Collection-pakke ved å registrere seg for en lanseringspåminnelse her.