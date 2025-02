Syria krever at Israel trekker seg ut av okkupert land

HQ

Syrias nye islamistledede regjering har tatt et viktig skritt ved å kreve at Israel trekker seg ut av de okkuperte områdene etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet (via Reuters).

Kravet kom som en del av avslutningsuttalelsen på et toppmøte om nasjonal dialog, som markerer et viktig skritt i Syrias overgang til en ny politisk orden. Toppmøtet, som ble avholdt i Damaskus, hadde som mål å etablere et veikart for fremtiden etter flere tiår med Assads styre.

Uttalelsen kom etter Israels nylige militæraksjon, der styrker gikk inn i en FN-overvåket demilitarisert sone i Sør-Syria, et område som opprørerne fra Hayat Tahrir al-Sham gjør krav på.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu svarte med å gjenta at Israel ikke ville tillate noe nærvær fra gruppen eller dens støttespillere i regionen, og krevde demilitarisering av territoriet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse geopolitiske spenningene vil utvikle seg.