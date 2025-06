System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kommer senere enn forventet på konsoller

HQ

Hvis du trodde at du skulle spille System Shock 2: 25th Anniversary Remaster på PlayStation-, Xbox- eller Switch -konsollen din senere denne uken, kan det være lurt å legge andre planer. Utvikleren Nightdive Studios har kunngjort at konsollversjonen av spillet har blitt forsinket, noe som betyr at det nå kommer en gang i løpet av de to første ukene i juli.

Dette ble nevnt i en uttalelse der Nightdive forklarer at problemet gjelder "forsinkelser med sertifiseringsprosessen (CERT) som kreves for å publisere på visse konsollplattformer," alt mens det bruker den ekstra tiden til å også ta opp "en håndfull flerspillerspesifikke problemer."

Den gode nyheten for PC-spillere er at lanseringen den 26. juni går som planlagt, men konsollbrukere må vente til den nye lanseringsdatoen er bekreftet.