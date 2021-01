Systemkravene til Atomic Heart offentliggjort

Atomic Heart mikser Bioshock og Doom i gameplaytrailer

den 11 august 2020 klokken 20:49 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Man trenger ikke engang å høre på ryktene om utviklingsproblemer for å forstå at ting ikke har gått på skinner for det lovende Atomic Heart. Det har ofte gått ganske lang...