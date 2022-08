Systemkravene til Hogwarts Legacy offentliggjort

HQ

Nå som Hogwarts Legacy endelig har fått en konkret lanseringsdato, 10. februar, så ser det ut til at Avalanche Software begynner å bli ivrige etter å få de siste detaljene på plass.

For eksempel har de nå offentliggjort systemkravene via Steam. Da er spørsmålet bare om maskinen din kan kjøre det.

Se spesifikasjonene under:

Minimum:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i5-8400 OR AMD Ryzen 5 2600

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD RX Vega 56

DirectX: Version 12

Storage: 85 GB available space

Additional Notes: SDD(Preferred), HDD (Supported), 1080p/60 fps, Low Quality Settings, Upscale Performance Setting

Anbefalt:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7-8700 OR AMD Ryzen 5 3600

Memory: 16 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce 1080 Ti or AMD RX 5700 XT

DirectX: Version 12

Storage: 85 GB available space

Additional Notes: SSD, 1080p/60 fps, High Quality Settings, Upscale Quality Setting