Systemkravene til Kingdom Hearts III offentliggjort

Kingdom Hearts-serien kommer endelig til PC - dette ble avslørt under en Epic Games-presentasjon for ikke så lenge siden, og hvis du har gledet deg til å endelig kunne oppleve hele serien på den plattformen, og kanskje særlig det flottere Kingdom Hearts III, så vil du kanskje også gjerne vite hva dette krever av din PC.

Systemkravene har nå blitt offentliggjort via Epic Games Store, og de er som følger:

Minimum:

OS: Win 10 64 (ver. 1909 or later)

Processor: Intel Core i5-3330 3.0GHz / AMD Ryzen R3 1200

Graphics: AMD Radeon R7 260X or NVIDIA GeForce GTX 760

VRAM: 2GB

Memory: 8 GB RAM or more

Storage: 75 GB or more

Anbefalt:

OS: Win 10 64 (ver. 1909 or later)

Processor: Intel Core i5-7500 3.4GHz / AMD Ryzen 3 3100 4-Core 3.6GHz

Graphics: AMD Radeon RX Vega 56 or NVIDIA GeForce GTX 1070

VRAM: 8GB

Memory: 8 GB RAM or more

Storage: 75 GB or more

Alle spillene slippes til plattformen den 30. mars.