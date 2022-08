Systemkravene til Lies of P offentliggjort

HQ

Lies of P har kontinuerlig imponert mange, og det har absolutt ikke stoppet siden spillet ble gjort tilgjengelig via en demo på Gamescom. Det ser ut til at Neowiz er klare for å legge detaljene på bordet, så nå vet vi også hva spillet vil kreve på PC.

På Steam fremgår det tydelig at utviklerne anbefaler minst 16GB RAM, en i7-8700-prosessor og et RTX 2060 for å kjøre det optimalt. Se hele oversikten her:

Minimum:

OS: Windows 10 64bit

Processor: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5-7500

Memory: 8 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Version 12

Recommended:

OS: Windows 10 64bit

Processor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 6700 / NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: Version 12