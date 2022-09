Systemkravene til Scorn offentliggjort

HQ

Scorn var et av de første spillene som ble vist for Xbox Series X og skulle bli utgitt i forbindelse med, eller kort tid etter, konsollens lansering. Men pandemien fortsatte og Ebb Software måtte utsette det to ganger, men neste måned er det endelig duket for det groteske skrekkspillet.

I tillegg til Xbox Series kommer Scorn også til PC og er inkludert i Game Pass, og nå har utviklerne delt systemkravene for PC. Sjekk de ut nedenfor:

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: QuadCore AMD Ryzen 3 3300X / Intel Core i5-8400

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia Geforce GTX 1060 (3 GB)

DirectX: Version 12

Storage: 50 GB free space

Additional notes: SSD (Solid State Drive)

RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10/11

Processor: AMD Ryzen 5 3600/Intel Core i7-8700

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia Geforce RTX 2070 (8 GB)

DirectX: Version 12

Storage: 50 GB free space

Additional notes: SSD (Solid State Drive)

Er PCen din klar for Scorn?