Syv år etter at sesong 1 ble sendt, har The Night Manager endelig fått grønt lys for en ny utflukt

Du har kanskje gått glipp av det, da det ble sendt tilbake i 2016 da strømmetjenester fortsatt var på vei oppover og ikke var dagens underholdningstitaner, men den gang så lanseringen av en av Amazon Prime Video's første originale produksjoner, et show laget i samarbeid med BBC, og kjent som The Night Manager .

Det var en tilpasning av John le Carrés verk, og spilte Tom Hiddleston, Elizabeth Debicki, Olivia Colman, Hugh Laurie, Tom Hollander og noen få andre ansikter, og forteller historien om en tidligere soldat som har til oppgave å infiltrere den indre sirkelen til en kjent våpenhandler. Serien endte opp med å bli godt mottatt, og en stund gikk det rykter om at en andre sesong var på trappene.

Siden det har gått syv år siden den første sesongen ble sendt, vil mange anta at showet har blitt lagt på is, men en ny rapport fra Deadline sier annerledes, Det har blitt rapportert at The Night Manager har blitt plukket opp for en ny utflukt, og at denne fortsettelsen vil bli filmet i London og Sør-Amerika senere i år, skrevet av originalens forfatter (David Farr), og kan til og med komme tilbake for en tredje sesong også - ettersom en to-sesongs rekkefølge har blitt nevnt.

Det sies også at Hiddleston er planlagt å gå tilbake til sin rolle i showet, men når det gjelder resten av rollebesetningen, er det ingen omtale for øyeblikket, men med filming planlagt senere i år, forvent ytterligere nyheter og informasjon i de kommende månedene.