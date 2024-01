T-Pain avslører at han har en rolle i Grand Theft Auto VI

HQ

T-Pain er mest kjent for sin musikkarriere, men han er også en ivrig gamer og streamer. Når han ikke overrasker oss alle med hvor bra stemmen hans høres ut uten autotune, er musikeren tilsynelatende opptatt med å jobbe for Rockstar på Grand Theft Auto VI.

I en nylig stream fortalte T-Pain seerne at han har en ukjent rolle i Grand Theft Auto VI, men at denne jobben gikk på bekostning av å spille på Grand Theft Auto V RP-serverne. T-Pain hevder at han var aktiv i No Pixel, en berømt rollespillserver, før Rockstar fortalte ham at han ikke kunne gjøre det lenger.

Et sant offer, ser det ut til. Denne nyheten har selvsagt fått fansen til å spekulere i hvem T-Pain kan være eller hva han kan gjøre i Grand Theft Auto VI. Det er mulig at han har sin egen karakter i spillet, eller at han bare hjelper til med å produsere musikk i bakgrunnen. Hvis han har en egen rollefigur, hadde det vært flott å høre stemmen hans som en av de mange radio-DJ-ene vi sannsynligvis får i Grand Theft Auto VI.