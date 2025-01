Ta deg utenfor allfarvei i det koselige racingspillet Over the Hill

HQ

Det er ikke mange av oss som får sett nok natur nå for tiden, og hvis du i disse kalde vintermånedene ikke får deg til å dra ut i villmarken, tar det nye, uformelle racingspillet Over the Hill oss bort fra stiene og ut i det ukjente.

Over the Hill kommer fra indie-racingutvikleren Funselektor, og lar deg utforske enorme fjellkjeder, sommerenger og mange flere miljøer i dette uformelle utforskingsspillet. Hvis du ikke vil gjøre det alene, kan du også ta med deg en venn.

Du kommer ikke bare til å se på de vakre omgivelsene, for det er ting å samle på og mål å fullføre i denne verdenen også. Spillet har foreløpig ingen utgivelsesdato, men du kan ønske deg Over the Hill på Steam akkurat nå. Sjekk ut traileren nedenfor :