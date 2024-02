Ta det rolig med Halo Infinite og Sea of Thieves

HQ

Som du sikkert er klar over, er det mer enn bare spill inkludert i abonnementet ditt på Game Pass Ultimate. Du får nemlig også EA Play, Xbox Cloud Gaming, rabatter og noe som kalles perks. Sistnevnte er vanligvis gratis DLC eller virtuell valuta til spill, og noen ganger abonnementer på strømmetjenester, men denne gangen får vi... avslapning.

Akkurat nå får Game Pass Ultimate -abonnenter en tre måneders gratis prøveperiode på noe som heter Calm Premium, som er "et bredt spekter av innhold, inkludert et bibliotek med over 300 søvnhistorier som hjelper deg å sovne, eksklusive musikkspor designet for fokus og avslapning, og programmer designet for å veilede deg gjennom meditasjon og bevegelse".

Siden Xbox tilbyr dette, er det til og med noen spillrelaterte lydbilder basert på Halo Infinite og Sea of Thieves. Førstnevnte lar deg slappe av til utenomjordiske lyder fra Zeta Halo, mens sistnevnte har beroligende bølgeskvulp fra Rare s digitale (og piratbefengte) hav.

Du må gjøre krav på denne fordelen før 7. mars, og hvis du liker det, får du til og med 50 % rabatt etter det. Gå til Xbox Wire for å lese mer om dette noe ukonvensjonelle Xbox-tilbudet.